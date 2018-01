Mamma in negozio, bimba di 2 anni lasciata chiusa in auto

Ha lasciato la figlia di due anni chiusa in auto per entrare in un negozio e fare acquisti. A notare la piccola, che dormiva sul seggiolino, sono stati alcuni passanti che, temendo il peggio, hanno immediatamente allertato il 112. L'episodio nella tarda mattinata di venerdì nel parcheggio del centro commerciale Campo Grande di Brescia.

La chiamata è scattata poco dopo le 11: sul posto si sono precipitate un'ambulanza in codice rosso, una squadra dei Vigili del Fuoco e una Volante delle Polizia di Stato.



Tutto si era però già risolto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: la donna aveva già fatto ritorno alla macchina, mentre la piccola avrebbe continuato a dormire beatamente e non si sarebbe accorta di nulla. Sull'accaduto indaga la polizia: la donna rischia una denuncia per abbandono di minore.