Esalazioni in auto, brucia la sigaretta elettronica: arrivano pompieri e ambulanza

La puzza inconfondibile di bruciato all'interno dell'abitacolo e il timore che l'auto prendesse fuoco hanno spinto un automobilista a scendere di gran carriera dal veicolo, impugnare il cellulare e chiamare il 112.

"Aiuto, l'auto sta bruciando" i,l messaggio d'allarme è stato lanciato poco dopo le 11.30 di lunedì da via Cipro, all'ombra dei grattacieli e degli uffici di Bresciadue. Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco, ai quali è bastata una breve verifica per capire che la macchina non aveva alcun problema e nulla stava andando a fuoco.

A scatenare il tanfo, e la paura, una sigaretta elettronica, la cui batteria si sarebbe surriscaldata e sciolta all'interno della macchina. I due occupanti dell'auto sono comunque stati trasportati al Civile di Brescia per essere sottoposti agli esami del caso.