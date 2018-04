Auto intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello: tragedia sfiorata

Attimi di paura per l'uomo al volante della Station Wagon rimasta intrappolata, intorno alle 10 di giovedì mattina all'interno del passaggio a livello di via Dalmazia a Brescia. L'automobilista avrebbe tentato di passare, nonostante le sbarre avessero già cominciato ad abbassarsi.



Per sua fortuna è riuscito a mettersi in salvo in extremis, con una manovra rapidissima, e in quel momento stava sopraggiungendo un lento treno regionale e non un Frecciarossa, che lo avrebbe probabilmente spazzato via in pochi istanti.



Ha avuto il tempo di girare l'auto di 90° gradi e 'parcheggiare' nello spazio rimasto tra una sbarra e le rotaie: riuscendo così a portare a casa la pelle e il veicolo. Pochi istanti più tardi sui binari è transitato un treno della Brescia-Iseo-Edolo: alla vista dell'auto il macchinista ha suonato più volte il clacson, per allontanare i tanti curiosi dall'area, e ha rallentato la corsa, transitando dalla zona a passo d'uomo.

Una volta che si sono alzate le sbarre, l'uomo al volante della station wagon, che non era mai sceso dall'auto, ha messo in moto e ha abbandonato il passaggio a Livello. La scena sotto gli occhi impauriti di alcuni passanti e dei passeggeri di un bus.