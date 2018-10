Incendio in piena notte: bruciata un'auto in sosta, preso il responsabile

Ha dato fuoco ad un'auto parcheggiata in strada e poi se l'è data a gambe. Pensava di farla franca, invece è stato raggiunto dalla polizia ed arrestato.

L'episodio nella notte tra sabato e domenica in via Diaz a Brescia: una Opel Corsa in sosta è stata data dalle fiamme. Ad evitare il peggio, la segnalazione di due passanti: hanno visto un uomo dare fuoco all'utilitaria e hanno immediatamente dato l'allarme, consentendo ai vigili del fuoco di spegnere il rogo tempestivamente.

Non solo, i testimoni sono riusciti a fornire alla polizia preziose informazioni per individuare il piromane, che è stato fermato ed è finito in manette. Ancora da chiarire le ragioni del folle gesto: l'uomo non avrebbe fornito alcuna spiegazione.