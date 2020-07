Piano asfaltature: aprono decine di cantieri in città

Messi in fila uno dopo l'altro fanno una certa impressione, spaventando un poco - per i possibile disagi - gli automobilisti. La Loggia, per voce dell'assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti e del responsabile del Settore strade Alessandro Baronchelli, ha presentato ieri l'ambizioso programma estivo di riasfaltature che andrà avanti fino a settembre.

Gli interventi programmati da A2A sono complessivamente 80, e sono legati alla posa o alla manutenzione di elementi per i tradizionali sottoservizi della multiutility. Oltre ai nuovi interventi, la municipalizzata si occuperà del rifacimento dell'asfalto lungo 57 strade interessate durante l'inverno da altrettanti interventi, ora da sistemare. Per motivi analoghi, i cantieri di riasfaltatura aperti da Telecom saranno 24, per un totale di 161 interventi.

Per quanto riguarda gli interventi del Comune, saranno complessivamente 94 per le strade e 32 per i marciapiedi. Se in molti casi si tratterà di rifare i 3 centimetri dello strado superficiale di asfalto, in alcuni cantieri lo strado rifatto sarà di 9 centimetri, e in altri di 19 centimetri. I lavori saranno organizzati in maniera tale da arrecare il minor disagio possibile agli automobilisti, e verranno realizzati anche in notturna, soprattutto da settembre in poi. Alcune delle strade interessate sono: Pusterla, Serenissima, XX Settembre, Corsica, Crocifissa di Rosa, Dalmazia, Duca d'Aosta, Europa, Lamarmora, dei Mille, Sant'Eufemia, Montelungo, viale Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo asfalto: il piano della Loggia prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido in via Cattaneo, corso Zanardelli e corsetto Sant'Agata (nei pressi della chiesa), e il completamento tra largo Formentone e piazza Rovetta.