Il bazar della droga che non ti aspetti: arrestata sarta bresciana

Provetta sarta... e spacciatrice di hashish, marijuana e Mdma. Una bresciana di 35 anni (P.F. le iniziali) è stata arresta dagli agenti della Squadra Mobile: nella sua abitazione sono stati trovati circa 1,7 kg di droga.

La giovane è stata pedinata a lungo nella zona della stazione. Sono quindi riusciti a risalire alla sua abitazione in via Milano, dove è poi scattato il blitz.

I poliziotti hanno sequestrato 1,2 kg di hashish, 450 g di marijuana e 34,8 g di Mdma (una droga sintetica), ma anche materiale per tagliare lo stupefacente e per confezionarlo in dosi e 21.960 euro in contanti nascosti in un'intercapedine, ritenuti provento dello spaccio.

A quel punto, le manette ai polsi della giovane sarta sono state inevitabili. Le indagini proseguono per cercare di risalire ai fornitori dell'ingente quantità di droga.