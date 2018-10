Ricercarto in tutta Europa, lo arrestano mentre passeggia al parco

Gli dava la caccia la polizia di tutt'Europa, ma lui era tranquillamente seduto su una panchina di un parco di via Sardegna a Brescia. A scovarlo, durante un controllo di routine, gli agenti del Commissariato Carmine di Brescia.

Per lui, un 29enne tunisino, era stato emesso un mandato di arresto europeo per furto aggravato, rapina e altri reati legati allo spaccio di droga, su ordine della Germania. Una volta identificato, l'uomo è stato accompagnato in questura dove sono scattate le manette.