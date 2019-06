Tenta di violentare una bambina di 10 anni: arrestato pedofilo

Lunedì 17 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato e portato in carcere un 53enne italiano, ritenuto gravemente indiziato di "tentata violenza sessuale pluriaggravata" ai danni di una bambina di 10 anni.

Le indagini della Squadra Mobile sono partite alla fine di aprile dalla denuncia di un genitore, che ha raccontato come la figlia fosse stata seguita da un uomo fino all’interno del condominio, mentre tornava da un'attività ludica.



Una volta raggiunto lo stabile, il 53enne l'ha costretta prima ad assistere ad atti di autoerotismo e poi le ha proposto di appartarsi con lui, non riuscendo nell’intento in quanto la piccola è riuscita a rifugiarsi in casa.

Decisive per le indagini è stata l’analisi di alcune riprese fatte dalle telecamere, installate sia all’interno dello stabile sia nelle vie adiacenti, ma soprattutto la memoria degli investigatori della sezione specializzata della Mobile, che - nell'esaminare i video - hanno immediatamente riconosciuto l’autore, in quanto già oggetto di indagini condotte negli anni scorsi per fatti analoghi.

L’uomo, infatti, era stato scarcerato agli inizi del 2018 dopo aver scontato alcuni anni di carcere per due episodi molto simili risalenti al 2011 e al 2013.