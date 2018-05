Padre violento: per proteggere madre e sorellina, la figlia 16enne lo fa arrestare

I suoi affetti più cari, la moglie e le figlie, si sono trasformati nelle sue vittime designate, gravate da anni di minacce pesantissime, schiaffi, percosse. A porre la parola fine è stata la figlia sedicenne, che con coraggio ha denunciato la situazione per salvare la sorellina e la madre, e se stessa. Un 40enne è stato arrestato e portato in carcere.

Le indagini, coordinate dal pm Marzia Aliatis, sono partite da una confidenza fatta dalla 16enne a una sua insegnante particolarmente sensibile. Ascoltato il racconto della ragazza, la professoressa ha pensato di rivolgersi alla Polizia, spiegando la delicata situazione. Gli agenti specializzati in questo tipo di reati hanno dapprima ascoltato il racconto dell'adolescente, per poi passare alla madre e alla figlia più piccola. Una volta chiara la situazione, il gip del tribunale di Brescia, Anna de Martino, ha emanato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ieri sono arrivate le manette per il 40enne di origine albanese, sposato con una connazionale, entrambi con cittadinanza italiana visti i molti anni trascorsi nel nostro paese. Stando a quanto emerso, la moglie era in procinto di lasciarlo a causa dei prolungati maltrattamenti e del suo comportamento con le figlie. Su questo si stanno focalizzando le indagini, volte ad appurare eventuali abusi di quello che in famiglia era un vero e proprio orco.