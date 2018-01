Ricercato per truffa, sfreccia tranquillamente in auto per la città: arrestato

Tradito dall'alta velocità e dall'inconfondibile accento milanese, è stato arrestato dalla polizia locale di Brescia dopo diversi mesi di latitanza. Su di lui pendeva infatti una condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione per truffa fiscale, ma no ha esitato a sfrecciare per le vie di Brescia con la sua macchina.

Fermato proprio per aver superato il limite di velocità mentre percorreva via Labirinto a bordo di un'Audi A5, l'uomo ha fin da subito insospettito gli agenti. L'automobilista ha infatti mostrato una patente di guida rilasciata dalla Repubblica Slovena, dalla quale risultava nato a Lubiana nel 1955.

Insospettiti dall'italiano perfetto e dal marcato accento milanese, gli uomini della polizia locale hanno deciso di approfondire i controlli, scoprendo che i documenti erano contraffatti. Poiché l'automobilista continuava ad affermare di essere sloveno, è stato sottoposto al foto segnalamento.

Gli agenti hanno scoperto che sull’uomo, un 64enne milanese ufficialmente residente a Bedizzole, pendeva una condanna per truffe fiscali. Per lui sono quindi immediatamente scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.