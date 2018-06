A spasso in piena notte con bici rubata e tirapugni in tasca

Alla vista della Volante ha cercato di accelerare la corsa imboccando via Lamarmora, ma gli agenti lo hanno prima affiancato e poi bloccato. Erano le 3 della notte tra giovedì e venerdì, nei guai è finito un 18enne romeno.

Gli agenti hanno intercettato il ladro a un incrocio di via Malta. Ovviamente non c'è nulla di male a girovagare di notte in bicicletta, soprattutto d'estate, ma una volta che il giovane ha cambiato direzione di marcia, accelerando la corsa, i poliziotti hanno deciso di fermarlo.

Non sapendo fornire spiegazioni circa la provenienza della bicicletta da corsa, marca Vianelli, il giovane è stato interrogato e portato in caserma. Addosso aveva anche un tirapugni: la denuncia per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere è scattata in automatico. Il proprietario della bicicletta, solo se in possesso di regolare denuncia e certificazione di proprietà del mezzo, può rivolgersi all’Ufficio Volanti della Questura, in via Botticelli 2.