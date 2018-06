Il pusher della toilette: donna compra cocaina dalla finestra di un bar

BRESCIA. Nel pomeriggio di giovedì 14 giugno, gli agenti della Locale hanno notato in via Milano la presenza di un 55enne con precedenti per spaccio, nei pressi di un bar notoriamente frequentato da tossicodipendenti.

L’uomo, un cubano senza fissa dimora, è entrato nel locale dopo essere rimasto alcuni minuti sulla soglia. Subito dopo, un’italiana rimasta fuori dal bar si è diretta verso la finestra della toilette e ha ricevuto due piccoli sacchetti in cambio di denaro.

La donna, conosciuta dalle forze dell’ordine come consumatrice di stupefacenti, si è poi incamminata verso via Villa Glori ed è stata fermata dai poliziotti. Addosso le sono state trovate due bustine di cocaina del peso totale di circa mezzo grammo.

Gli uomini della Locale sono entrati nel bar e hanno bloccato il cubano, che aveva con sé uno zainetto contenente 18 confezioni di hashish del peso totale di circa 22 grammi e una piccola dose di cocaina. E’ stato quindi accompagnato al Comando per le operazioni di identificazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.