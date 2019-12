La città che cambia: in via Milano pronta una delle palazzine di housing sociale

Venti nuovi appartamenti a canone calmierato e altri 14 in arrivo entro il 2021. Una buona notizia per il quartiere Porta Milano e la città intera: sono finiti i lavori di ristrutturazione di una delle due palazzine situate ai civici 25/29 di via Mazzucchelli. Gli stabili, di proprietà della Congrega della carità apostolica, rientrano nel progetto di riqualificazione di via Milano nell’ambito del progetto “Oltre la strada”.

Come accedere al bando

Venti nuovi appartamenti - bi e trilocali - entrano così a far parte dell’housing sociale cittadino. Pronti per essere assegnati: il bando per gli alloggi a canone calmierato sarà aperto a gennaio e visibile sul sito della Congrega. Possono accedervi le famiglie con Isee non superiore a 47 mila euro.

Le caratteristiche degli alloggi

Si tratta di appartamenti nuovi e con confort di ultima generazione: di classe energetica A3, sono climatizzati per l’estate e l’inverno, con ventilazione meccanica controllata, impostazione della temperatura per ogni singola stanza e sensoristica innovativa per dare al gestore informazioni su necessità di manutenzioni, modalità d'uso e sicurezza, a tutela in particolare degli anziani. Previsti punti in più e sconti fino al 10% per coloro che in casa ospiteranno anche un anziano.

La seconda palazzina

Per i 14 appartamenti situati nella seconda palazzina, che ospiterà anche dei poliambulatori, c’è da aspettare il 2021: i lavori devono ancora essere appaltati. Per la riqualificazione dei due stabili sono stati spesi 6,8 milioni di euro, 4 dei quali a carico della Congrega e il resto di finanziamento pubblico.

“Siamo Soddisfatti di questo pezzo di cammino che nel 2020-2021 subirà una accelerazione, visto che iniziano i lavori in via Milano - ha commentato il sindaco Emilio Del Bono su Facebook - Ricomporre il tessuto sociale, costruire comunità, rigenerare edifici e costruire luoghi di vita di qualità, questo è l’obiettivo dell’operazione.”