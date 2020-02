Dispersa in montagna al calar della sera: ore d'ansia per una donna

Si era persa mentre passeggiava sul Monte Maddalena, nel pomeriggio di venerdì. Per la donna, una 78enne, tutto è finito per il meglio: è stata ritrovata nella tarda serata, dai tecnici del soccorso alpino. Era confusa e con una leggera ipotermia, ma tutto sommato in buone condizioni.

Di lei si era persa ogni traccia. L'allarme era scattato immediatamente: la triangolazione delle celle telefoniche aveva immediatamente permesso ai tecnici del soccorso alpino - intervenuti insieme ai vigili del fuoco, ai volontari della protezione civile e alla polizia - di circoscrivere il raggio delle ricerche.

L’anziana era anche riuscita a mettersi in contatto con i soccorritori, dando alcune informazioni utili su dove si trovasse: grazie alla conoscenza capillare del posto, un tecnico soccorritore della zona ha capito che la 78enne poteva essere vicino al punto in cui è situata la partenza per i deltaplani.

È stata rintracciata verso le 21.30 e poi caricata a bordo dell’eliambulanza per il trasporto al Civile, dove ha ricevuto le cure del caso.