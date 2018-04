Valigetta sospetta abbandonata sulla banchina: allarme bomba in stazione

Una valigetta sospetta, abbandonata lungo la banchina. È questo ciò che nella notte tra domenica e lunedì ha fatto scattare la procedura di emergenza per un possibile rischio-attentati. A lanciare l’allarme, dalla stazione ferroviaria di Brescia, sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria, che stavano controllando i binari.

Dopo aver visto la valigetta, dalla quale uscivano dei fili elettrici, abbandonata vicino al binario uno, hanno pensato di isolare la zona e di contattare per precauzione gli artificieri della Polizia di Stato. Con la stazione vuota, i poliziotti hanno potuto lavorare in tranquillità. Utilizzando una microcarica hanno fatto saltare il pacco sospetto, che ha così rivelato il contenuto: un dispositivo per aerosol. La situazione è quindi tornata alla normalità.