Allarme bomba in Piazza Vittoria: sul posto gli artificieri

Allarme bomba in Piazza Vittoria a Brescia: la zona è stata chiusa e interdetta anche al passaggio pedonale fino all'arrivo degli artificieri. Una situazione critica, ma che si è risolta (per fortuna) con un nulla di fatto: sotto i portici, all'angolo con via X Giornate, su segnalazione di alcuni cittadini, era stata individuata una valigia abbandonata e sospetta. Al suo interno però non è stato trovato nulla.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 16. In meno di mezz'ora sul posto c'erano già i carabinieri e gli artificieri. Si tratta di una prassi di massima sicurezza, per evitare che qualcuno si possa fare del male in caso ci sia davvero la presenza di esplosivo. Un falso allarme, per fortuna: alle 17 il porticato è stato riaperto e la situazione è tornata alla normalità.