Costringe un alunno alle sue 'avance' sessuali: nei guai dirigente scolastico

È approdata in aula l’ennesima inchiesta su un giro di prostituzione minorile nella nostra provincia. Degli undici indagati, tutti a piede libero, uno solo è stato prosciolto per non avere commesso il fatto, mentre due hanno patteggiato. Si tratta di Dario Abate, 40enne di Montichiari e Davide Perini, 44enne residente in città.

Abate era accusato di aver elargito 100 euro a un 17enne, in cambio di un rapporto che non si sarebbe mai consumato e ha patteggiato una pena di 5 mesi e 30 giorni. Mentre Perini avrebbe regalato un iPhone allo stesso ragazzo, quando aveva ancora 16 anni, per poterlo palpeggiare: si è accordato per una pena di 1 mese e 10 giorni.

Il caso più eclatante e più sensibile riguarda un dirigente scolastico di un istituto superiore: il 55enne Alessandro Bianchi. Oltre all'accusa di prostituzione minorile, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata per avere costretto un allievo di soli 16 anni a subire le avances sessuali.

Il dirigente scolastico tornerà in aula in prossimo ottobre insieme a Franco Lazzaroni, 51enne iseano residente a Corte Franca, il portiere d'albergo 42enne Matteo Parenti, l'ex presidente delle Torbiere del Sebino Edilberto Rinaldi, il 51enne manerbiese Marco Patrini, e il 55enne di di Padenghe Silvio Salodini. Secondo il pm Ambrogio Cassiani avrebbero proposto rapporti sessuali in cambio di soldi, regali o anche di semplici ricariche telefoniche a ragazzini ancora minorenni. Rito abbreviato per il 49enne di Cellatica Giovanni Sbalzer e il 67enne Claudio Toninelli.