Sabato sera ad alto tasso alcolico: cinque in ospedale

Quattro i giovani, nella maggior dei casi appena maggiorenni, finiti in ospedale per il troppo alcol ingerito. Dal Sebino, alla città passando per la Bassa, sono state diverse le chiamate per malori dovuti, come puntualmente hanno appurato i medici del 118, a stati di ubriachezza più o meno elevati.

Malesseri che il più delle volte si sono risolti con un breve ricovero al pronto soccorso degli ospedali della città e della provincia -senza quindi eccessive conseguenze - ma che hanno dimostrato una volta di più come per giovani e giovanissimi lo sballo alcolico sia una tappa obbligata delle feste.

L'età media delle persone soccorse si aggira intorno ai 18 anni, un solo episodio - stando ai dati dell'azienda regionale emergenza urgenza - ha visto coinvolta un minorenne: un ragazzino di 17 anni si è sentito male nei pressi di un locale di via Orzinuovi in città. Per lui comunque nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde al Civile.