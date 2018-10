Albero sradicato dal vento travolge un'auto: un ferito in gravi condizioni

L'ondata di maltempo di lunedì ha provocato in città un unico ferito grave. A pensarci, sembra quasi un miracolo, visto le scene a cui è stato possibile assistere in tutta Brescia, tra grossi rami e sedie dei bar spazzate dal vento, allagamenti e alberi caduti.

E' stato proprio un albero caduto verso le 17.15 in via Brigida Avogrado, la strada che sale in castello da piazzale Arnaldo, a colpire un'auto con a bordo un 53enne. L'uomo ha riportato gravi lesioni e, per soccorrerlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, assieme a due ambulanze intervenute d'urgenza sul posto.

Dopo aver stabilizzato il ferito, il soccorso medico ha provveduto al trasporto a sirene spiegate verso la Poliambulanza. Un viaggio tutt'altro che semplice, in mezzo a un traffico paralizzato dal nubifragio e dalle violente raffiche di vento: uno vero e proprio slalom tra auto ferme e rami caduti in strada. Il 53enne è stato poi ricoverato in codice rosso.