La terribile potenza del vento: sradicati alberi alti decine di metri

Immagini impressionanti della tempesta di sabato arrivano da Urago Mella, dove alberi alti decine di metri sono crollati a terra, in prossimità di Rotonda Vittorio Montiglio, letteralmente sradicati. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per rimettere in sicurezza la zona (video inviato da Adrian Florin Pele).



– Video: le terribili raffiche di vento

– Video: tetti volati in strada a Serle