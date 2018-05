Quartiere Abba, uomo accoltellato in strada: è in gravi condizioni

Verso le 9 di lunedì mattina, un 50enne è stato accoltellato in Traversa Sesta del quartiere Abba a Brescia: è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso l’ospedale Civile. Vittima dell'aggressione è la guardia giurata Massimiliano Cappelli, origini casertane. Si è trasferito a Brescia da sei mesi, assieme alla compagna Elena e alle figlie di lei.



Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma pare che la vittima abbia già riconosciuto l’autore dell’agguato. L’accoltellamento è avvenuto davanti ai vicini, sotto shock per l’accaduto. Cappelli avrebbe ripetuto loro più volte l’identità dell’aggressore, accusando l’ex marito della sua attuale compagna, che sarebbe arrivato in Traversa Sesta a bordo di una berlina, aggredendolo poi in mezzo alla strada. Sono in corso del indagini della Polizia di Stato.