Gli abitanti di Brescia? Secondo Google si chiamano "suini"

Lo scherzo di qualche buontempone corre sul più noto dei motori di ricerca: digitando "Brescia" su Google, appare la scheda della città: "Brescia è un comune italiano di 198.646 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. È il secondo comune della regione per popolazione, dopo Milano", peccato però che non sia abitato dai bresciani, bensì da "suini".



Qualcuno si deve essere divertito a manipolare le fonti da cui attinge Google. Probabilmente, ad essere modificato è stato un 'meta-tag' di Wikipedia, un dato in codice HTML che descrive sinteticamente il contenuto di una pagina web per il suo posizionamento nei motori di ricerca. Impossibile al momento sapere chi sia il colpevole del dileggio virtuale.