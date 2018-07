Terribile infortunio: si ribalta l’escavatore, uomo muore schiacciato

LAGO DI GARDA. Non appena trascorse le 19 di sabato 30 giugno, la centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso Alpino per intervenire a Brenzone in supporto ai Vigili del Fuoco e all'eliambulanza, nella zona della Chiesetta di San Antonio dalla Pontare, dove si era rovesciato un escavatore e il conducente era rimasto schiacciato.

Sul posto il personale medico ha solamene potuto constatare la morte dell'uomo, un 82enne del paese (L.S. le iniziali). La salma è stata ricomposta e recuperata dall'elisoccorso per il trasporto alla cella mortuaria di Malcesine.



Fonte: Veronasera.it