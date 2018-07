Precipita dopo il salto dal monte: morto base jumper, era solo un ragazzo

Tragedia sull’Alto Garda per un base jumper brasiliano di 25 anni. Reginaldo Gomes de Silva è morto dopo essere precipitato, mentre tentava un volo con la tuta alare saltando dal monte Brento.

Il 25enne si è lanciato dalla parete intorno alle 20.20 di mercoledì. Non è chiaro cosa sia andato storto. La traiettoria del brasiliano potrebbero essersi spostata a causa del forte vento e il contraccolpo causato dall'apertura della vela potrebbe averlo sbattuto a forte velocità contro la roccia. Ma è solo una delle ipotesi: non si esclude neppure che sia scivolato al momento del salto. I carabinieri di Riva hanno raccolto le testimonianze e stanno cercando di far luce sulla tragedia.