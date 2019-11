Ragazzo fermato sull'auto della madre, guidava senza aver mai preso la patente

Un ragazzo di 21 anni, di casa nella Bergamasca, è stato denunciato dalla Polizia Locale dell’unione dei Comuni degli antichi borghi per guida senza patente. Fermato per un controllo mentre percorreva le strade di Breno, è emerso che ragazzo si era messo al volante dell’auto della madre, nonostante non avesse mai preso la licenza di guida.

E non è tutto: l’auto era sprovvista di assicurazione, da ben due anni, e pure della necessaria revisione. La macchina è stata inevitabilmente sequestrata e il 21enne sanzionato, oltre che denunciato. In arrivo una maxi multa che varia da un minimo di 700 e un massimo di 3000 euro.