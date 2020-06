Passaggio a livello in tilt, le sbarre si bloccano: traffico paralizzato sulla Provinciale

Lunghe code e tanti disagi si sono verificati mercoledì pomeriggio lungo la Provinciale che collega Breno e Malegno. Auto e bus imbottigliati e code per quasi due ore. Il motivo? Un guasto al meccanismo automatico del passaggio a livello, avvenuto verso le 14.

Sulla provinciale infatti passa anche la ferrovia Brescia-Edolo, con apposito passaggio a livello. Ma mercoledì le sbarre si sono bloccate all'improvviso dopo il passaggio di un treno. Si sono alzate solamente quelle in direzione di Breno, mentre quelle per raggiungere Malegno sono rimaste giù. Gli automobilisti, provenienti da Breno, che avevano appena attraversato le rotaie sono rimasti bloccati e hanno dato l'allarme.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, poi sono arrivati anche gli agenti della locale. A loro il compito di regolare il traffico veicolare, ma pure quello di far attraversare la provinciale al treno che nel frattempo era sopraggiunto.

Non c'è stato niente da fare, se non aggirare il passaggio livello di Lanico: gli automobilisti sono stati costretti a fare inversione per non passare il pomeriggio al volante, fermi in coda. Niente da fare per i bus di linea che hanno dovuto attendere parecchio prima di poter ripartire.

Come detto, la circolazione stradale è rimasta completamente bloccata per più di un'ora, almeno fino alle 15. 30, quando i tecnici di Ferrovie Nord hanno accertato il guasto elettrico e, una volta tolta la corrente, hanno sollevato a mano la sbarra.

E non è la prima volta che accade: sulla linea Brescia-Edolo i guasti ai passaggi a livello si susseguono e ripetono da tempo.