Fermato alla guida della sua utilitaria: da sotto il maglione spuntano tre etti di cocaina

A bordo della sua utilitaria si stava spostando per le strade della bassa Val Camonica, probabilmente per consegnare un discreto carico di droga. Quando i carabinieri della compagnia di Breno lo hanno fermato, per un semplice controllo stradale, aveva infatti con sé ben tre etti della sostanza stupefacente. Il controllo e la perquisizione, scattata visti precedenti per possesso di droga dell’automobilista, lo scorso lunedì, attorno all’ora di pranzo.

Da sotto il maglione che indossava il 43enne, di casa ad Artogne, è spuntato un panetto di cocaina del valore di ben 20mila euro. Immediatamente è scattato anche il blitz nella sua abitazione, dove sono stati trovati altri 20 grammi di droga, e 3500 euro in contanti. Soldi e cocaina era nascosti nel condotto di una stufa. Per l'uomo sono quindi scattate le manette e, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice, si sono aperte le porte del carcere.