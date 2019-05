Uccisero un cane a bastonate, assolti padre e figlio

Assolti con formula piena perchè 'il fatto non sussiste'. Così si è chiuso il processo d'appello nei confronti dei due uomini, padre e figlio, accusati di aver barbaramente massacrato un cane da pastore meticcio. Per loro l'accusa aveva chiesto 4 mesi, ma il giudice ha ritenuto credibile la tesi dei due uomini, che hanno sempre sostenuto di aver agito per necessità: avrebbero colpito l'animale con un bastone temendo che potesse fare del male, dato che aveva appena aggredito un minore.

L'intera sequenza, andata in scena in Bazena, era stata documentata da un turista di passaggio e le foto avevano ovviamente fatto il giro del web, scatenando un vespaio di polemiche e le reazioni di diverse associazioni animaliste, due delle quali avevano chiesto, e ottenuto, il processo d'appello, dopo l'assoluzione dei due in primo grado.

Per il giudice però non ci fu crudeltà: il cane sarebbe morto dopo la prima bastonata, inferta - secondo la tesi difensiva, accolta in pieno - per evitare che il meticcio facesse del male ad altre persone di passaggio.