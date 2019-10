Vuole sempre più soldi per la droga: figlio fatto arrestare dai genitori

A Breno un operaio incensurato di 45 anni è finito agli arresti domiciliari. Negli ultimi mesi, l’uomo aveva minacciato e aggredito più volte gli anziani genitori: il motivo era sempre lo stesso, legato a continue richieste di denaro che gli servivano per acquistare sostanze stupefacenti.

Gli anziani non riuscivano più a far fronte alle pressanti richieste di soldi e, tenuto conto che i comportamenti del figlio stavano diventando sempre più aggressivi, hanno trovato la forza per andare in caserma e denunciarlo.

Sono così intervenuti i carabinieri, che, per proteggerli dalle minacce del figlio, hanno dato esecuzione all'ordinanza d'applicazione degli arresti domiciliari.