La strada è dissestata, intera mandria di 24 mucche precipita nel burrone

Davvero una bruttissima disavventura per una coppia di allevatori di Breno, che ha rischiato di perdere l'intera mandria di mucche durante il tragitto per raggiungere l'alpeggio. Tutto è accaduto nei giorni scorsi: le bovine stavano percorrendo il sentiero che porta alla malga Malghetta quando uno dei capi che apriva la fila è precipitato nel burrone, trascinando con sè le altre 23 mucche.

A causare la caduta, stando al racconto dell'allevatrice Nadia Salvetti, le pessime condizioni del sentiero che conduce alla malga situata sopra Breno: oltre a non esserci alcuna protezione, il fondo sarebbe piuttosto dissestato. Per fortuna la coppia di allevatori, con l'aiuto di alcuni amici, è riuscita a recuperare tutte le mucche: dopo averle legate con delle corde, le hanno sollevate riportandole sulla strada. Solo due manze hanno riportato ferite serie, ma anche loro sono state tratte in salvo.

Per tutte loro niente transumanza: finchè il sentiero non verrà sistemato raggiungere la malga è davvero pericoloso, se non impossibile.