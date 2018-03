Spruzza spray urticante in classe: 16 studenti intossicati

Tosse, bruciore agli occhi e sedici studenti intossicati. E' questo il bilancio della bravata avvenuta lunedì mattina all'istituto tecnico commerciale statale Abba Ballini di via Tirandi, a Brescia.

Intorno alle 11 un ragazzo avrebbe spruzzato in aula dello spray urticante, provocando fastidiose e dolorose reazioni tra i compagni. La bomboletta era di proprietà di una studentessa, che la custodiva nello zaino per difesa personale.

Il personale della scuola ha immediatamente allertato il 112, la centrale operativa ha inviato sul posto diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco, e una pattuglia della Polizia di Stato, che ha ricostruito l'accaduto. Per alcuni studenti si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti. Per loro pare comunque nulla di grave.