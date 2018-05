Allarme scippatori in centro a Brescia: sono già 4 i ragazzi derubati

Ragazzi e ragazzini nel mirino di scippatori coetanei. Nelle ultime settimane, nel centro di Brescia si susseguono episodi di scippo ai danni di studenti. Ad agire sarebbe sempre una coppia di ragazzi di origine africana: le descrizioni delle vittime sembrano infatti coincidere.

Sempre lo stesso anche il modus operandi (e il bottino): dopo aver individuato le potenziali vittime, le seguono per alcuni metri per poi aggredirli da dietro, strappando loro le catenine d'oro dal collo. Un copione che si è già ripetuto 4 volte: in piazza Vittoria, in via Gramsci, nel sottopasso della stazione e, nei giorni scorsi, pure sulle scale mobili della stazione della metropolitana di via Solferino.

Il furto in pieno giorno, lo scorso 26 aprile: attorno alle 15 uno studente universitario, di casa a Calvisano, è stato sorpreso alle spalle da due giovani che, dopo avergli strappato la catenina dal collo, si sono dileguati. Stando alla descrizione fornita dalle vittime, gli scippatori sarebbero due giovanissimi di etnia africana, molto muscolosi.