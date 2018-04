Spaccata notturna, via con la macchinetta cambiamonete: colpo da 8mila euro

Un colpo lampo e studiato nei minimi dettagli. I malviventi che hanno razziato la sala slot Admiral di Viale Sant'Eufemia, in città, sapevamo quando agire e come colpire per non dare nell'occhio: gli sono bastate poche manciate di secondi per intrufolarsi nell'attività e portarsi via un cambiamonete.

Il blitz nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle alle 5: i malviventi hanno forzato una porta sul retro e, una volta dentro, hanno puntato dritto al cambiamonete. Per sradicarlo dalla parete ci hanno messo veramente pochissimo: tanto che sono riusciti e caricarlo in auto e a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, avvisate dall'allarme, che è regolarmente scattato.

Durante la fuga si sono liberati del pesante dispositivo, dopo averlo completamente ripulito: il cambiamonete è stato ritrovato a poca distanza dalla sala slot che si affaccia sulla Statale. Consistente il bottino: dalle prime stime, i malviventi si sarebbero messi in saccoccia circa 8mila euro.

Sull'episodio, l'ennesimo che si verifica nella nostra provincia, indagano i Carabinieri di Brescia. Pochi gli elementi a disposizione: informazioni utili potrebbero arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della sala slot, anche se è probabile che i ladri abbiano fatto di tutto per aggirarle.