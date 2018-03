Cronaca Centro / Via dei Musei

In tasca un accendino “stupefacente”: arrestato spacciatore di cocaina

L'uomo, un 45enne bresciano, è stato fermato dai militari in via Musei e perquisito. All'interno di un accendino aveva nascosto 3 dosi di cocaina, in casa aveva altri grammi della stessa sostanza: è stato condannato a 10 mesi di reclusione