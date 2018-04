Bozzoli, l’ultimo mistero: la felpa dell'imprenditore nell'ufficio del fratello

Scomparsa di Mario Bozzoli, una svolta nelle indagini potrebbe arrivare dalla trasmissione televisiva “Chi l'ha visto”: nella puntata andata in onda mercoledì sera infatti sono due gli elementi di novità emersi durante il servizio in cui è stata intervistata anche Irene Zubani, la moglie dell'imprenditore valtrumplino di cui non si hanno notizie ormai da quasi tre anni (era l'ottobre del 2015).

Una felpa e una poltrona: sono questi gli oggetti fino ad oggi passati in secondo piano e che invece in qualche modo facevano parte della vita quotidiana dell'ex proprietario delle Fonderie Bozzoli di Marcheno, azienda chiusa dopo il fallimento e venduta all'asta solo pochi mesi fa.

La felpa, in particolare: un indumento che Bozzoli indossava spesso, e che avrebbe indossato anche la sera della scomparsa. Così aveva detto Mina Ghirardini, la sorella dell'operaio trovato morto ai piedi delle Case di Viso (e il cui decesso è sicuramente collegato alla scomparsa dell'imprenditore). Altro dettaglio: sarebbe la stessa felpa poi ritrovata nell'ufficio di Adelio, fratello di Mario, ma solo nel gennaio del 2017 (a più di un anno dalla scomparsa) nei giorni del dissequestro dell'azienda.