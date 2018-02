Panico in azienda: nei camion la sopresa di 60 tonnellate di "polvere bianca"

Un carico sospetto di “polvere bianca” scatena il panico alla Valtrompia Imballaggi di Bovezzo, e mette in moto le inevitabili (e dovute) misure di sicurezza: due camion contenenti diversi pacchi da quindici chilogrammi ciascuno di polvere bianca, che si scoprirà poi essere semplice farina di riso, sono arrivati nel primo pomeriggio in Via Faini.

I due mezzi sono stati fatti entrari, a quanto pare perché l'azienda – specializzata nella produzione di imballaggi e affini – già aspettava un carico. Ma una volta spalancati i portelloni, la sorpresa: una lunga serie di pacchi, in tutto circa 60 tonnellate di materiale, la cui origine e ancora di più il suo contenuti risultavano sconosciuti agli operai.

Come da prassi sono scattate tutte le misure di sicurezza: sono stati allertati i Vigili del Fuoco, i tecnici di Ats e Arpa. La misteriosa sostanza è stata isolata, prelevata e rapidamente analizzata: nel tardo pomeriggio è arrivata la risposta, in quei sacchi c'erano degli scarti di farina di riso.