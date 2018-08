Il bimbo ha fretta di nascere, mamma partorisce in ambulanza

Un’ambulanza che ‘vola’ sul posto, per una chiamata d’emergenza, e una mamma che è già in travaglio, pronta a partorire. Questo l’inizio della nascita, piuttosto movimentata, avvenuta a Bovezzo venerdì sera.

I tempi sono strettissimi, e il bimbo ha fretta di uscire. Non appena caricata la donna in ambulanza, ormai è troppo tardi: sanitari e volontari del Cosp sono ‘costretti’ a far nascere la creatura direttamente sull’automezzo medico.

Ad aiutare la donna durante il delicatissimo momento un'infermiera del Civile e la presidente del Cosp, Fabrizia di Giovanni. Nessuna complicazione, per fortuna.

Il piccolo sta bene, ha un bel sorrisone, è nato senza complicazioni. Nessun problema anche per la mamma: entrambi sono stati ricoverati in ospedale per gli accertamenti di routine. Ancora poche ore e potranno tornare a casa, insieme.