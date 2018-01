Il dramma dopo l’incendio: 12 famiglie e 37 persone senza casa

Tragedia davvero sfiorata mercoledì sera a Bovezzo, in una palazzina di Via Verdi in località Colicchio: le fiamme sono divampate intorno alle 19 dalla canna fumaria, forse per un malfunzionamento o per una mancata manutenzione, e in pochi attimi hanno “preso” il tetto e hanno raggiunto e danneggiato anche qualche appartamento.

Un bilancio pesantissimo, anche se poteva andare peggio: tre i feriti, lievemente intossicati e accompagnati in ospedale per fortuna solo per accertamenti, e addirittura 12 famiglie rimaste senza casa, in tutto 37 persone che hanno dovuto arrangiarsi per passare la notte al caldo, con l’aiuto del Comune (in serata sul posto è arrivato anche il sindaco).

L’intera palazzina è stata infatti dichiarata inagibile, almeno fino a nuovo ordine: il rischio concreto è che i danni siano nell’ordine delle decine di migliaia di euro, e che le fiamme divampate sul tetto abbiano intaccato in modo sensibile l’integrità della struttura.