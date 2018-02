Fiamme dalla stufa, appartamento distrutto dall'incendio: famiglia senza casa

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito, a margine dell'incendio che venerdì notte ha devastato un appartamento, in via Libertà a Bovegno. Le fiamme sono divampate in piena notte, svegliando di soprassalto la famiglia di origine marocchina che abita nella casa. Il rogo sarebbe stato provocato dalla canna fumaria collegata alla stufa con cui veniva scaldato l'ambiente.

Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco di Gardone Valtrompia, che hanno domato il rogo. Come detto, non ci sono stati feriti, ma la casa è inagibile e l'intera famiglia ha dovuto lasciare la propria abitazione.

L'amministrazione comunale si è data da fare per trovare una soluzione: per alcuni giorni la famiglia vivrà in uno degli appartamenti della parrocchia.