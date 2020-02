Medico di base per una vita, si è spento il dottor Bordoni

Tutto il paese piange la scomparsa di Vincenzo Bordoni, storico medico di famiglia di Botticino, dove viveva da anni con la famiglia. Il dottor Bordoni si è spento nei giorni scorsi, circondato dall'amore dei famigliari.

Aveva 93 anni, la maggior parte dei quali spesi a prendersi cura dei suoi pazienti. Professionista conosciuto e stimato, ha curato gli abitanti di Botticino per decenni.

"Rimarrà sempre nei nostri cuori" hanno scritto in molti su Facebook, dove la notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa.

Un medico stimato dai colleghi e dai pazienti. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che si terrà lunedì mattina (alle 10.30) nella basilica di Santa Maria Assunta di Botticino Sera, partendo dall'abitazione del medico, situata in Via Benedusi. Lascia la moglie Bianca e le figlie Margherita, Anna, Laura e Rosa.