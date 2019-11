Guida pericolosa sulla strada della scuola: è ubriaco tre volte sopra il limite

E' stato denunciato dalla Polizia Locale di Botticino il 50enne residente in paese beccato dagli agenti mentre era ubriaco alla guida della sua auto, tra l'altro senza assicurazione, in tarda mattina e non lontano da una scuola.

Fermato dagli agenti, è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico tre volte al di sopra del limite di legge. Per questo è stato denunciato, e la sua patente ritirata. Non solo: dai successivi accertamenti è emerso che l'auto fosse senza assicurazione.

Circostanza che gli costerà una multa salatissima, di quasi 900 euro, oltre al sequestro amministrativo del veicolo. L'uomo è stato fermato nel corso di un controllo di routine: pare sia stato visto mentre guidava a zig-zag per le strade cittadine.