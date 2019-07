Dramma tra le mura di casa, ragazzo si toglie la vita a soli 31 anni

Una tragedia che ha lasciato il paese sotto shock: un ragazzo bresciano di soli 31 anni si è tolto la vita tra le mura di casa a Botticno. Domenica mattina la drammatica scoperta. A far scattare l’allarme i parenti del giovane, che non avevano sue notizie da tempo: non rispondeva più al cellulare, così hanno bussato alla porta di casa, senza però ottenere risposta.

Una volta entrati nell’appartamento il drammatico ritrovamento: il 31enne si era tolto la vita. Immediata la chiamata al 112: sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Come vuole la prassi, sono intervenuti anche i carabinieri.