Sorpresa al posto di blocco: ha guidato senza patente per più di 30 anni

Un uomo di 55 anni residente in paese è stato denunciato dalla Polizia locale di Botticino per guida senza patente: in arrivo una multa salatissima (oltre 5.000 euro) anche perché la Volkswagen su cui era a bordo è risultata essere sprovvista di assicurazione.

Insospettabile, nessun precedente alle spalle: però il vizio (illecito) di non rispettare il Codice della strada. Gli agenti hanno infatti verificato che l'uomo potrebbe non aver mai conseguito il documento di guida. Nonostante ciò, ha sempre scorrazzato in macchina: senza patente, per più di 30 anni. Il mezzo è stato sequestrato, il condente inevitabilmente denunciato.