Schiacciato dal tronco dell'albero che stava tagliando: è grave al Civile

Un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dall'albero che stava tagliando. L'incidente è avvenuto verso le 9 di mercoledì mattina in località Marogna a Botticino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato l'uomo dal tronco, i sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza, e i carabinieri. Fin dal primo momento si è temuto che le sue condizioni fossero molto critiche, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato anche l'eliambulanza. L'uomo avrebbe riportato gravi traumi al bacino e agli arti inferiori, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure pestare in loco, è stato trasportato al Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Stando ad una primissima ricostruzione, il 60enne era intento a tagliare una pianta del giardino della sua abitazione: ad un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento, il tronco dell'albero gli è piombato addosso. L'impatto è stato piuttosto violento.