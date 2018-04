Gli automobilisti vanno troppo veloci: in paese arrivano 5 nuovi speed check

Automobilisti troppo indisciplinati quando si tratta di rispettare i limiti di velocità il Comune allora corre ai ripari, annunciando l' installazione di ben 5 nuovi speed check, dissuasori di velocità, installati in paese: verranno periodicamente “riempiti” con l’autovelox, in presenza della Polizia Locale.

Succede a Borgosatollo: le strade interessate sono quelle dove è stato riscontrato con maggiore frequenza il superamento dei limiti di velocità. Lungo Via Di Vittorio sono state installate ben due colonnine, altrettante sono state posizionate in Via Santissima. L'ultimo speed check si trova in via Rovetta.

A renderlo noto è la stessa amministrazione Comunale, attraverso una noto diffusa su Facebook in cui precisa: "Gli speed check vengono attivati a rotazione nei diversi punti del territorio e, quando sono operativi, con un agente di Polizia Locale nelle immediate vicinanze, potranno esserlo contemporaneamente su entrambi i sensi di marcia."