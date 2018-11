Ragazza da sola in camera, ma in casa ci sono anche tre rapinatori

Poteva diventare una serata da incubo per una ragazza di appena 17 anni che ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri: come scrive Bresciaoggi, la giovane era da sola mentre i banditi erano già in casa, e si sono allontanati solo quando si sono accorti di una luce accesa in camera, insomma a pochi passi da un incontro fin troppo ravvicinato.

A quanto pare un “commando” di almeno tre uomini, entrati in azione l'altra sera a Borgosatollo nella zona di Via Fratelli Baracca. Si sarebbero avvicinati costeggiando i campi che circondano il quartiere. E prima dei furti hanno pure svaligiato un capanno degli attrezzi, procurandosi così degli arnesi da scasso artigianali tra cui martelli e cacciaviti.

I ladri avrebbero colpito in almeno due abitazioni prima di desistere, intorno all'ora di cena e quindi tra le 20 e le 21. In particolare sono state prese di mira due villette, svuotate di tutto quello che poteva sembrare di valore, oltre ovviamente a soldi in contanti e gioielli. Tra queste anche la casa di una coppia di anziani, che in quel momento erano a trovare i figli.

A poche ore di distanza dal “raid”, e proprio nei campi da dove probabilmente i banditi sono arrivati (e scappati), è stato recuperato un grosso sacco nero: al suo interno la refurtiva che i ladri consideravano di poco conto. Indagano i carabinieri.