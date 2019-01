Ladri scatenati, terrore tra i residenti: tre colpi in poche ore

Un pomeriggio da incubo nell'hinterland bresciano e un un intero quartiere in balia dei ladri. Allarme rosso a Borgasatollo, dove nel pomeriggio di giovedì i ladri hanno visitato alcune abitazioni situate tra via Paolo VI e via Vivaldi. Uno colpo messo a segno, due quelli sventati.

I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio, con il calar del buio e pare fossero in tre. Attorno alle 18 hanno provato ad entrare in un'abitazione di via Vivaldi, poi si sono spostati in via Paolo VI per ripulire l'abitazione di una giovane coppia. Non hanno agito indisturbati: sono stati messi in fuga da uno dei proprietari che è rincasato proprio mentre i malviventi stavano frugando nei cassetti e negli armadi. Evitato il pericoloso faccia a faccia, ma i banditi non se sono andati a mani vuote, arraffando qualche gioiello d'oro.

Non contenti avrebbero scavalcato la recinzione e provato a intrufolarsi in un'abitazione adiacente, ma è scattato l'allarme. Non è finita qui. Verso le 19 i ladri hanno forzato la porta di un'altra casa della zona, senza però fare irruzione: hanno sentito le voci dei proprietari, che erano all'interno dell'abitazione, e sono fuggiti.