Paese nel mirino dei ladri: raffica di furti in poche ore

Escalation di furti in abitazione a Borgosatollo: in poche ore si sono registrati ben 5 colpi e in paese cresce la paura. Tutti gli episodi si sono verificati tra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì: nel mirino soprattutto via Ungaretti, via Bellini, via Toscanini e via Palestrina.

Ladri senza scrupoli e con poche pretese, tanto da accontentarsi di magrissimi bottini. In alcuni casi hanno pure provato a mettere a segno i colpi con le famiglie in casa, com'è successo in via Palestrina. Evitati, fortunatamente, pericolosi faccia a faccia.

"Abbiamo sentito un rumore dal terrazzo, ma quando abbiamo acceso la luce se ne sono andati. Sulla porta c'erano i segni lasciati da un piede di porco " scrive il proprietario dell'appartamento sulla pagina Facebook creata dai cittadini proprio per segnalare i furti. Ed proprio sui social che si manifesta la forte preoccupazione degli abitanti, unanime la richiesta: maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.