Botte e minacce, marito violento accerchiato e arrestato al benzinaio

Un'altra brutta storia di stalking e violenza: un marito manesco, la moglie che trova il coraggio di denunciare, lui che non rispetta le disposizioni del giudice e continua a seguirla, infine il blitz e l'arresto da parte dei carabinieri. L'incubo è finito: è stato arrestato a Borgosatollo il 47enne di Montirone (di origini albanesi) che nelle ultime settimane perseguitava l'ex moglie, anche lei albanese e di qualche anno più giovane.

Giù il sipario, per fortuna: l'uomo è stato intercettato all'altezza del benzinaio di Via Brescia a Borgosatollo. Solo poco prima era stato visto dall'ex moglie, che la tallonava: è stata lei ad allertare il 112, e in pochi minuti sono arrivati i carabinieri.

Con due pattuglie è stato accerchiato, non aveva più possibilità di allontanarsi in auto: ha deciso allora di provare a scappare a piedi, ma è stato rapidamente intercettato, prima dell'ultimo e maldestro tentativo, cercare di colpire i militari con pugni e gomitate.