Cade in casa e batte la testa, non riesce più a muoversi: salvato dai pompieri

Paura nella tarda mattinata di giovedì a Borgosatollo, dove un anziano è rimasto ferito a seguito di un incidente domestico. L'uomo è riuscito ad allertare i soccorsi, ma è rimasto intrappolato nella sua abitazione: per permettere ai sanitari del 118, giunti sul posto insieme a una pattuglia della Polizia Locale, di entrare in casa sono dovuti quindi intervenire i Vigili del Fuoco.

Tutto è accaduto poco prima delle 12.30 in via Molino: i pompieri hanno dovuto arrampicarsi su una scala ed aprire una finestra del primo piano, per riuscire ad accedere all'appartamento e aprire la porta d'ingresso per far entrare i soccorritori. L'anziano, che aveva riportato una brutta contusione alla testa, è stato medicato e poi trasportato all'ospedale Poliambulanza per le cure del caso.



Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: forse vittima di un malore, l'anziano sarebbe scivolato, battendo poi la testa.